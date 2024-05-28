غرفة المدينة المنورة: ارتفاع عدد السجلات التجارية بالمنطقة متجاوزاً 103 آلاف سجل تجاري

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ارتفع عدد الأنشطة الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024م، بنسبة بلغت 0.7% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 10.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيّنت غرفة المدينة المنورة في تقريرها عن أداء ومؤشرات النشاط الاقتصادي ضمن نطاق عمل الغرفة للربع الأول من العام الحالي، أن عدد السجلات الفرعية النشطة ضمن 20 قطاعاً اقتصادياً في منطقة المدينة المنورة بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي 103365 نشاطاً تجارياً فرعياً.

وأظهر التقرير أن قطاع “تجارة الجملة والتجزئة” الذي يشكّل ما نسبته 35.9% من إجمالي عدد السجلات التجارية النشطة لمختلف القطاعات الاقتصادية بالمنطقة، سجّل ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال الربع الأول من هذا العام، فيما بلغت نسبة ارتفاع عدد السجلات في قطاع “المقاولات” 21.9% في حين زاد عدد السجلات التجارية في قطاع “المطاعم والإعاشة” بنسبة 10.3% كما بلغت نسبة التغيّر في إجمالي السجلات النشطة في قطاع “الأنشطة الفنية والترفيهية 8.8% ارتفاعاً، في حين قفز قطاع “التعدين” خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلاً زيادة قدرها 27% في إجمالي عدد السجلات التجاري للقطاع.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر نشاط قطاع “صيانة المركبات” بنسبة 10.3% وكذلك قطاع “النقل والتخزين” بنسبة 14% والقطاع “السياحي” بنسبة 15.3% في حين بقي قطاع خدمات الأعمال على ثبات، فيما انخفض عدد السجلات المرتبطة بقطاعي “الصحة” و “الأنشطة المالية” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.