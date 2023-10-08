غرفة المدينة المنورة تنظم غداً ورشة عمل بعنوان “برنامج التحوّل والتمكين للمطورين العقاريين وأساليب البناء الحديث”

المناطق_ المدينة المنورة

تنظم غرفة المدينة المنورة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة المنطقة غداً، ورشة عمل بعنوان “برنامج التحوّل والتمكين للمطوّرين العقاريين والتعريف بأساليب البناء الحديث” بمشاركة متخصصين في مجال التمويل والاستثمار والتطوير العقاري، وأساليب البناء الحديث، وذلك بمقر الغرفة.

وستستعرض الورشة برامج التحوّل والتمكين للمطورين العقاريين، وأحدث تقنيات البناء المعتمدة، كما ستتناول مجال التطوير العقاري والفرق بين المطوّر والمقاول، إضافة إلى آلية التقديم على طلب التمويل، وأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع العقار والاستثمار التي يمكن للمطورين العقاريين الاستفادة منها.