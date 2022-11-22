غرفة المدينة المنورة تنظم “لقاء الرواد 2022”

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً، أعمال “لقاء الرواد 2022″، وذلك ضمن فعاليات وبرامج الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، بمشاركة متخصصين في مجال ريادة الأعمال ومستشارين في مجالات الابتكار وتطوير أعمال المنشآت على مدار خمسة أيام وذلك بمقر الغرفة بالمدينة المنورة.

ويتناول اللقاء، عددًا من المحاور حول ريادة الأعمال في ظل توجهات رؤية المملكة 2030، والضيافة، والسياحة، (الاتجاهات والفرص الريادية) وبناء العلاقات، وإيجاد الفرص الريادية، إضافة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق للمشاريع الريادية، ودور الجامعات في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والابتكار في ريادة الأعمال.

ويتضمن اللقاء، عقد ورش عمل تناقش موضوعات تقييم دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والخدمات التي تقدمها منصة “اعتماد” في مجال منافسات العقود الحكومية، ولقاءات مع أصحاب الخبرة من رواد ورائدات الأعمال لتقديم خدمات استشارية تستهدف رواد ورائدات الأعمال في مجالات التسويق والمحاسبة والخدمات التجارية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مراحل المشروعات ابتداءً من فكرة المشروع ومراحل التنفيذ وأبرز الحلول لاستدامة وتطوّر مشروعات الأعمال.