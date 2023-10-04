غرفة المدينة المنورة تنظم ملتقى الأعمال السعودي التونسي

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نظمت غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة للوسط بجمهورية تونس , اليوم , ملتقى الأعمال السعودي التونسي بحضور عدد من منسوبي الغرفتين وممثلي القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

ويهدف الملتقى لبحث سبل التعاون المشترك في عدة قطاعات وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوطيد وتنمية العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال ودعم وتشجيع الاستثمارات الثنائية، وتسهيل تداول الفرص التجارية والصناعية المتاحة في كلا البلدين.

وخلال الملتقى استعرضت غرفة المدينة الميزة النسبية لمنطقة المدينة المنورة التي تكمن في إمكانياتها الطبيعية واللوجستية والسياحية، بالإضافات إلى الإمكانيات الصناعية والتجارية، التي أسهمت في رفع إجمالي الناتج المحلي وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات محلية وعالمية في المنطقة.

واختتم الملتقى بعقد لقاءات ثنائية B2B ترسم آلية التعاون المشترك بين الغرفتين وتذليل كافة العقبات بين أصحاب الأعمال.