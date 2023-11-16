غرفة المدينة المنورة تنظم ملتقى رواد الأعمال “رواد ومستثمرون”

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نظمت غرفة المدينة المنورة ملتقى رواد الأعمال بعنوان “رواد ومستثمرون” مساء الأربعاء بمقر الغرفة، الذي يهدف إلى نشر ثقافة الاستثمار الجريء والملائكي والاستحواذ والاندماج ودوره في المنظومة الريادية.

وعقد خلال الملتقى جلسة حوارية تحت عنوان “الاستثمار في الشركات والمنتجات” ناقش المشاركون فيها عدداً من الموضوعات مثل: نظام المنافسة، وكيفية تقييم المنتج القابل للاستثمار، ومفهوم التقنية المالية، وماهّية صناديق رأس المال الجريء وأهميتها، والفرق بين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتضمن الملتقى شرحاً لمفهوم رأس المال الاستثماري والتقنية المالية والتمويل الجماعي، وأهمية فهم المنتج والمنشأة قبل البدء بالاستثمار، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار، وكذلك تحليل الوضع الراهن لبيئة الاستثمار في السوق العالمي وفي المملكة، والتنويه والتوعية حول مشاركة البيانات المالية مع الجهات الاستثمارية غير الموثقة، والفرق بين التمويل بالدين والتمويل بالملكية، وتمويل المشتريات والضمانات الملكية، بالإضافة لمناقشة أفضل الحلول التمويلية حسب حجم المنشأة، واختلاف طرق التمويل لكل منشأة، وغيرها من المحاور الأخرى ذات العلاقة بموضوع الملتقى.

كما تضمنت فعاليات الملتقى إقامة معرض مصاحب بعنوان “ِحرفة” شارك فيه العديد من أصحاب المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تقديم استشارات استثمارية من ِقبل أبرز الجهات التمويلية.