غرفة المدينة المنورة تنظم ورشة عمل عن “الاحتياجات التدريبية والتعليمية لصناعة خدمات الحج والعمرة”

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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس, ورشة عمل لمدة يومين بعنوان “الاحتياجات التدريبية والتعليمية لصناعة خدمات الحج والعمرة”, ضمن مسارات شراكة “منافع” التي تنفّذها غرفتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحج والعمرة من خلال برامج تدريبية وورش عمل, تستهدف ممثلي الجهات ذات العلاقة بخدمات قطاع الحج والعمرة, والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتهدف ورشة العمل إلى استعراض أبرز المتغيرات واتجاهات الأعمال في العالم, والمفاهيم الاقتصادية الحديثة, وتعزيز كفاءة البيئة الاستثمارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وتحويلهما إلى مركز جذب لكبرى الفعاليات الدولية والاستثمار في مكانتهم الدينية والثقافية.