غرفة المدينة المنورة تنظم ورش عمل ضمن برنامج “مهارات” لتأهيل الكوادر الوطنية

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تنظم الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وجامعة أم القرى الأحد المقبل، ورش عمل ضمن برنامج “مهارات” لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من منسوبي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة خمسة أيام، ورشة عمل عن “إستراتيجيات إدارة الموارد البشرية” تناقش كيفية الإدارة الفعالة والأطر النظرية المنظمة لذلك، وسبل تطوير نظم تحديد الوظائف وكيفية اختيار الموظفين, والأساليب الحديثة في عمليات الاختيار والتعيين وآليات التميز وتطوير التدريب وتحقيق الأهداف.

كما تتناول ورشة عمل “إدارة الصحة والسلامة المهنية” التعريف بمفهومها، وتحليل المخاطر وتقييمها، وتعريف العوامل المؤثرة على سلامة وصحة العاملين، وتطوير مهارات الاتصال، وتحقيق التوافق بين الجهات المختلفة المعنية بالصحة والسلامة المهنية.

ودعت غرفة المدينة المنورة المهتمين إلى التسجيل في البرنامج عبر موقع صندوق الموارد البشرية.