غرفة المدينة المنورة تنظّم ورشة عمل غداً

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تنظّم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة غداً, ورشة عمل للتعريف بلائحة المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية, والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات, وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة.

وبيّنت غرفة المدينة أن الفعالية التي يقدّمها مدير دعم الخبراء بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سلطان الدغيشم, تناقش مفهوم المحتوى المحلي, والتفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, والمنتج الوطني, وتفضيل المحتوى المحلي والشركات المدرجة في السوق المالية, كما تستهدف ورشة العمل منشآت القطاع الخاص.