غرفة المدينة المنورة تُنظم جلسةً حواريةً عن “جهود برنامج خدمة ضيوف الرحمن”

المناطق_واس

نظمت غرفة المدينة المنورة أمس السبت بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، جلسة حوارية بعنوان “جهود برنامج خدمة ضيوف الرحمن” قدمها نائب الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية والتواصل المؤسسي ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن همام بن ناصر بن جريد.

وتناولت الجلسة التي عُقدت بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة، إنجازات البرنامج خلال العام الماضي، والمبادرات والممكنات الداعمة لرحلة ضيوف الرحمن، والتحديات والجهود في إثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين، والفرص الواعدة أمام القطاع الخاص للاستفادة من رحلة ضيوف الرحمن، والاستعدادات والتجهيزات لموسم الحج الحالي.