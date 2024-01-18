غرفة المدينة المنورة تُوقّع اتفاقية تفاهم وتعاون مع شركة المقر

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وقّعت ‎غرفة المدينة المنورة، أمس، مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة المقر للتطوير والتنمية, تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحقيق تنمية اقتصادية تنافسية، وتعزيز فرص الاستثمارات، واستقطاب الكفاءات المحلية المؤهلة.

ووقَّع المذكرة من جانب غرفة المدينة الأمين العام المهندس عبدالله أبوالنصر، ومن جانب شركة المقر الرئيس التنفيذي للشركة ماجد الشلهوب.

وتسهم الاتفاقية في تسويق الفرص الاستثمارية النوعية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى منطقة المدينة المنورة، ورفع مشاركة المحتوى المحلي وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية، وإنشاء صندوق استثماري لتعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات بما يسهم في استقطاب فعاليات عالمية للمنطقة، وتقديم واستقطاب برامج تأهيلية لتحسين جودة الخدمات والمنتجات للقطاع الخاص في المنطقة، والتعاون في الملتقيات والفعاليات التي تحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين، إضافة إلى تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتعزيز التوظيف المحلي.