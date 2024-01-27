غرفة المدينة تنظم ورشة عمل بعنوان (دور المنشآت في تطبيق النظام البيئي)

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومبادرة التوعية البيئة، ورشة عمل بعنوان “دور المنشآت بتطبيق النظام البيئي ولوائحه التنفيذية”، تهدف من خلالها للمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، وذلك بمقر الغرفة.

وتناقش الورشة التي يقدمها عدد من المختصين بالمجال البيئي، عدة محاور، منها دور المنشآت في المحافظة على البيئة وأهميته، حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة المضرة بالبيئة، المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.

من جانبها دعت الغرفة الراغبين بالتسجيل بالورشة المقامة خلال الفترة 17-18 /7 /1445 التسجيل عبر الرابط التالي : https://tr.ee/sk1WAZbLJj .