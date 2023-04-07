غرفة بيشة تعقد جمعيتها العمومية 2022

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عقدت غرفة بيشة اليوم جمعيتها العمومية للعام المالي 2022، وذلك بمقر الغرفة الرئيس، بحضور رئيس مجلس الإدارة صالح بن محمد الوتيد، وأعضاء المجلس، والأمين العام محمد آل مشوط، ومشتركي غرفة بيشة من أعضاء الجمعية العمومية.

وشملت بنود اجتماع الجمعية، تقديم تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الغرفة، والميزانية التقديرية 2023، والقوائم المالية، لائحة تنظيم العمل، ولائحة اللجان، وفقاً لما نص عليه نظام اتحاد الغرف السعودية واللائحة التنفيذية للنظام.

وأبدى رئيس مجلس إدارة غرفة بيشة صالح الوتيد في مستهل عقد الجمعية العمومية ترحيبه بالحضور، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات للغرفة طوال الفترة الماضية كان بدعمهم وشراكتهم.

كما شكر قطاعات الأعمال لدعمها لمنظومة المجالس القطاعية التي تفاعلوا معها ومع أعمالها، ومنها انطلقت العديد من المبادرات والحلول التي أسهمت في دعم الأنشطة العديدة لقطاعات الأعمال في بيشة، داعياً بالتوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن وأبنائه.

من جانبه أكد أمين العام «محمد آل مشوط»، أن الغرفة كرست جهودها في تعزيز قدرات القطاع الخاص الاستثمارية وتهيئة السبل لمواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال، إضافة للعب الدور الحيوي الرائد في مجال دعم المنشآت الصغيرة والناشئة، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيزهم على إقامة المشاريع الصغيرة وإنمائها.