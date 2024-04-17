غرفة تبوك تطلق خدمة “مكانك” داخل المملكة وخارجها

المناطق_تبوك

أطلقت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك اليوم خدمة “مكانك ” المعنية بتقديم الخدمات لعملائها في أماكنهم سواء داخل المملكة أوخارجها.

وذلك لتسهيل الأجراءات على جميع المنشآت المشتركة الراغبة في اعتماد أو تحديث بياناتها من خلال زيارة العميل في مقره.

ودعت غرفة تبوك عملاءها للاستفادة من هذه الخدمة عبر الأتصال الموحد 920028038 لتحديد الموعد ليتم على ضوء ذلك استكمال الإجراءات المتبقية لتمكين العميل من الاستفادة من الخدمة.

وبين الأمين العام المكلف للغرفة الأستاذ حسن بن سالم الشهري أن هذه الخدمة تأتي في أطار حرص الغرفة على تعزيز خدمات الغرفة لعملائها في سبيل التوافق مع متطلبات تسهيل أعمالهم وتقديم الخدمة لهم بكل يسر وسهولة وفي المكان الذي يرغبه العملاء.

مؤكداً أن الغرفة تعمل بأستمرار على تحديث وتطوير خدماتها ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الغرفة التي تستهدف الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطورات التقنية الحديثة.

لطلب الخدمة ⬇️

‏⁦‪eservices.tcci.org.sa/#/Login‬⁩