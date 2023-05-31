غرفة تبوك تنظم ورشة عمل “آلية الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن” غداً

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تنظّم الغرفة التجارية بتبوك ممثلة، بإدارة شؤون اللجان بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غداً، ورشة عمل تعريفية عن آلية الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن، وذلك بمقر غرفة تبوك.

وسيقدم خلال الورشة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى المستثمرين في قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، شرحًا مفصلًا عن نظام التصنيف وآلية التقديم على منصة بلدي، والتعريف بأهمية الحصول على شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن للدخول في مشاريع المنافسات والمشتريات الحكومية.

ودعت الغرفة المستثمرين بقطاع المقاولات والمكاتب الهندسية، والمطورين العقاريين، والمهتمين، ورواد ورائدات الأعمال، إلى حضور الورشة الذي ستعقد عند الساعة العاشرة صباحاً، والاستفادة مما سيطرح بها من محاور تتعلق بالجوانب التجارية والاستثمارية.