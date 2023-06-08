غرفة جازان تتيح فرصة للاستثمار في مشروع مصنع لـ” حفظ الأسماك المبردة ” بنحو 40 مليون ريالٍ

المناطق_واس

كشفت الغرفة التجارية بجازان، عن وجود فرصة استثمارية جديدة تتمثل في مشروع ” مصنع لحفظ الأسماك المبردة “، بمبلغ 39.8 مليون ريالٍ، وعلى مساحة تقدر بـ 4500 مترٍ مربعٍ في المدينة الصناعية بجازان، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية التي عملت الغرفة على إنهاء دراستها الاقتصادية مؤخراً.

وبينت أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 3000 طنٍ سنوياً من الأسماك المعلبة والمجمدة والمجففة، فيما قدرت مؤشرات ربحية المشروع بعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 917%، ويبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 46.4%، مشيرةً إلى أن فترة استرداد رأس المال تقدر بـ 3 أعوام.

وأشارت إلى وفرة الكميات وأنواع الأسماك على سواحل منطقة جازان بأسعار وجودة تشجع على استخدامها في التصنيع، وسهولة تصدير إنتاج المصنع من الأسماك إلى الخارج خاصة مع الدول المبرم معها اتفاقيات تبادل تجاري مع المملكة، واستخدام الخدمات اللوجستية المميزة بالمنطقة مع موانئ بحرية وطرق، مضيفة أن مشروعات التصنيع الغذائي والسمكي ذات القيمة المضافة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 نظراً لقدرتها على تنويع الاقتصاد والمساعدة في تحقيق الاكتفاء الغذائي وتقليل الاستيراد، إضافة إلى حاجة منطقة جازان إلى مشروع يقدم خدمات التصنيع الغذائي السمكي بجودة وأسعار مناسبة، وزيادة القيمة المضافة للثروة السمكية بالمنطقة.

يذكر أن متوسط الإنتاج المحلي للمملكة من الأسماك المحفوظة والروبيان المجمد يصل إلى 147.838 طناً تقريباً ، كما تصل كميات الطلب على الأسماك المحفوظة بالتجميد في المملكة إلى 137.219 طناً.