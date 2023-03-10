غرفة جازان تشارك في ملتقى “بيبان 23”

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تشارك غرفة جازان بملتقى ” بيبان 23 ” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ”منشآت” في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتستعرض الغرفة خلال مشاركتها مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصادية، والفرص الاستثمارية، وريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشهد الملتقى إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات المتوسطة التنافسية.

وتهدف إلى التعريف بالخدمات والمنتجات التي تقدمها للمستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واستعراض المؤشرات التنافسية والتوجهات الإستراتيجية للتنمية بمنطقة جازان، من خلال جناح خاص يبرز دور الغرفة في مختلف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي ومشروعات الدواجن والاستزراع المائي، إضافةً إلى استثمار المنشآت ومصانع المنتجات الزراعية، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية، وزراعة إنتاج البن السعودي، وتسويق تجارة البن، وكذلك دورها في تقديم التسهيلات والدعم للمشتركين وتسويق الفرص الموائمة الاستثمارية.