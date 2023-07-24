غرفة جازان تطرح فرصة للاستثمار في مشروع مصنع لـ” إنتاج ملح الطعام البحري “

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طرحت الغرفة التجارية بجازان، فرصة استثمارية تتمثل في مشروع ” مصنع إنتاج ملح الطعام البحري “، بمبلغ 86.6 مليون ريالٍ، في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية التي عملت الغرفة على إنهاء دراستها الاقتصادية مؤخراً.

وبينت أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 100 ألف طنٍ سنوياً من “ملح طعام يودي، وملح صناعي”، فيما قدرت مؤشرات ربحية المشروع بعائد على الاستثمار يقدر بنسبة 377%، ويبلغ معدل العائد الداخلي على الاستثمار 25.7%، مشيرةً إلى أن فترة استرداد رأس المال تقدر بـ 4 أعوام.

ولفتت الغرفة الانتباه إلى إنتاج ملح طعام مكرر بحري نقي بنسبة تزيد على 98.5%، وحجم حبيبات لا تزيد عن 15 ملم صالح للاستهلاك الآدمي واستخدامات تغذية الحيوانات وفي الصناعات الغذائية والدوائية ، إضافة إلى ملح صناعي للاستخدام في العمليات الكيمائية المتقدمة من صناعة البتروكيماويات ، والحفر والتنقيب عن النفط، وذلك من خلال استخراج الملح مباشرة من مياه البحر ثم تجميعه في أحواض -تجاويف- وضخ المحلول الملحي المشبع إلى المصنع وتجفيفه في عبوات باستخدام آلات حديثة ومتطورة للخروج بمنتج عالي الجودة وآمن صحياً.

وبررت الحاجة للمشروع ، إلى اتساع فجوة السوق مستقبلاً والتوقع بحاجة السوق إلى مزيد من الطاقات الإنتاجية لسد هذه الفجوة اعتباراً من 2030م، كما أن منطقة جازان من المناطق الزاخرة بخام الملح سواء البحري أو الصخري، وإقامة مشروع لاستغلال هذا الخام من شأنه تحقيق إنتاج ملح “يودي” بقيمة مضافة لهذه الخامة.

وخلصت غرفة جازان ، إلى أن متوسط كمية الطلب على منتج الملح خلال فترة الدراسة بلغ حوالي 418 ألف طن / سنوياً والتي تمثل 21.3% من المتاح للاستهلاك بالسوق السعودي.