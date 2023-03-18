غرفة جازان تنظم ورشة عمل عن “آلية تسعير المنتج وآثارها على استدامة المشاريع”

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تنظم غرفة جازان‬ بعد غدٍ، ورشة عمل بعنوان “آلية تسعير المنتج وآثارها على استدامة المشاريع”، وذلك بمقر الغرفة في مدينة جيزان.

وتهدف الورشة، التي تستهدف الشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة، إلى تعريف كل من السعر والتسعير والتكلفة، وكيفية اتخاذ قرار استراتيجية التسعير المناسبة، وتعريف استراتيجية القيمة المضافة.

وتتناول الورشة العديد من المحاور حول آلية تسعير المنتج، وهدف التسعير، وماهي استراتيجية التسعير، وكيف تضع السعر.

وتأتي الورشة ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.