غرفة جازان تنظم ورشة عمل عن ” الإدراج في سوق المال “

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نظمت غرفة جازان‬ اليوم، ورشة عمل بعنوان “الإدراج في سوق المال”، وذلك بمقر الغرفة في مدينة جيزان.

تناولت الورشة عدة محاور، وأجابت على ماذا يعني أن تكون شركة مساهمة؟، ولماذا تسعى الشركات للإدراج في سوق المال؟.

وسلطت الضوء على فوائد ومميزات الإدراج في سوق المال، ونبذة عن سوق المال، ومتطلبات الإدارج في السوق، والملفات التي تحتاج إدارتها الشركة للدخول في السوق، ونبذة عن السوق الرئيسية والسوق الموازية، ومراحل الإعداد للدخول إلى السوق، وقياس الجاهزية، ومرحلة التدريب.

واستهدفت الورشة، رجال وسيدات الأعمال، إلى جانب المهتمين في سوق المال والحوكمة والمستثمرين والأكاديميين.