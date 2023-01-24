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غرفة جدة تستضيف وفد الصناعيين الأردنيين

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 24 يناير 2023 - 12:53 مساءً

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استضافت غرفة جدة يوم أمس لقاء وفد الصناعيين الأردنيين برئاسة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ، وأعضاء من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة الذين يزورون المملكة حالياً.

وعقد الجانبان اجتماعات ثنائية تطرقت لعدد من المجالات الصناعية ، منها الكيميائية والهندسية والجلدية والبلاستيكية ،إضافة الى الصناعات الغذائية والخشبية والأثاث ، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والشراكات القائمة التي تربط أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأردنيين وفي ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 24 يناير 2023 - 12:53 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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