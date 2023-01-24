غرفة جدة تستضيف وفد الصناعيين الأردنيين

المناطق_واس

استضافت غرفة جدة يوم أمس لقاء وفد الصناعيين الأردنيين برئاسة رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ، وأعضاء من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة الذين يزورون المملكة حالياً.

وعقد الجانبان اجتماعات ثنائية تطرقت لعدد من المجالات الصناعية ، منها الكيميائية والهندسية والجلدية والبلاستيكية ،إضافة الى الصناعات الغذائية والخشبية والأثاث ، وذلك في إطار العلاقات المتميزة والشراكات القائمة التي تربط أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم الأردنيين وفي ظل ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.