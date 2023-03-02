غرفة جدة تشهد إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة 23

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شهدت غرفة جدة اليوم إعلان نتائج انتخابات مجلس الإدارة للدورة 23 التي تستمر لمدة أربع سنوات؛ وذلك بمقرها الرئيسي؛ في الوقت الذي شهدت في الانتخابات منافسة كبيرة من 39 مرشحاً.

وقد حل في المركز الأول في قائمة الفائزين بانتخابات الغرفة للدورة الجديدة؛ سعد بن مسحل العتيبي بعدد أصوات “9197” صوتاً، والثاني فهد بن عبدالعزيز القثامي بعدد أصوات “8123” صوتاً، والثالث ماجد بن مهل البقمي بعدد أصوات” “4909” صوتاً، والرابع ماجد بن سالم الحربي “4730” صوتاً، والخامس ماجد بن محمد الحربي بعدد أصوات “1970” صوتاً، والسادس عماد بن محمد العبود بعدد أصوات “1848” صوتاً، والسابع عبدالله بن ردة الحارثي “1735” صوتاً.

وسجلت الانتخابات حضورًا مميزًا للناخبين، وظهور نتائج الانتخابات بصورة إلكترونية وسريعة أمام الحضور في موقع عقد الانتخابات بموقع الغرفة الرئيسي؛ بإشراف لجنة انتخابات غرفة جدة التابعة لوزارة التجارة.

وقدمت الغرفة في دورتها السابقة منظومة من المبادرات والبرامج وتنظيم الفعاليات وتحقيق الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي للقطاع الخاص ملامسة في ذلك رؤية المملكة 2030؛ علاوة على تبني إسهاماتها في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضرًا ومستقبلًا وتحقيق النقلة النوعية في خدماتها لقطاع الأعمال، بما يلبي احتياجاته الآنية ويستجيب لتطلعاته المستقبليّة؛ من واقع إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمار واستشراف الفرص الواعدة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية.