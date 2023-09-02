غرفة جدة تقيم ورشة عمل ” اشتراطات ومتطلبات الاستيراد والفسح وأسباب الرفض الشائعة”

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أقامت غرفة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، ورشة عمل ” اشتراطات ومتطلبات الاستيراد والفسح وأسباب الرفض الشائعة “، بمشاركة عدد من المستوردين ومؤسسات التخليص الجمركي وشركات الدعم اللوجستية وأصحاب المصلحة، وذلك بمقر غرفة جدة.

وناقشت الورشة اشتراطات ومتطلبات الفسح الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للغذاء والدواء وأهم اسباب الرفض الشائعة لفسح منتجات الغذاء والدواء، وتناولت أهم التحديات التي تواجه العملاء وكيفية معالجتها وقبول الشحنات الورادة، ومرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق بين الجهات المرتبطة بالفسح، ومواصلة جهود منظومة الفسح لتيسير التجارة.