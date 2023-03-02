غرفة جدة تنظم لقاء الفرص الاستثمارية لصناعة الألعاب الإلكترونية

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نظمت غرفة جدة لقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في صناعة الألعاب الإلكترونية اليابانية بالتعاون مع مركز التعاون الياباني بالشرق الأوسط وذلك بمقر الغرفة.

وركز اللقاء على صناعة الألعاب الإلكترونية وأنواعها وحجمها في السوق، والمجالات الوظيفية التي يتيحها، إلى جانب تعزيز النمو من خلال الاستثمار في الألعاب والرياضات الإلكترونية، إضافة إلى توفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في هذا القطاع.

وتعد المملكة الاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية أحد عناصر تحويل المملكة إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضيات الإلكترونية.