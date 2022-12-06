غرفة جدة تنظم معرض “مستقبل البناء وأعمال المقاولات”

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نظمت غرفة جدة ممثلة في مجلس التطوير العمراني أمس، معرض “مستقبل البناء للخدمات الاستشارية والمنتجات العقارية وأعمال المقاولات” بمشاركة 19 شركة.

ويهدف المعرض للتعريف بالشركات والمكاتب الاستشارية والمصانع التي تقدم المحتوى المحلي، ورفع مستوى الوعي بآليات ومتطلبات المحتوى وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من المواد الحديثة في البناء والأبنية الجاهزة وأنظمة ومعدات البناء.

ويقام على هامش المعرض ورشة عمل بعنوان “معرض مستقبل البناء” تتناول مستقبل ومبادرة البناء الحديثة وفق برامج رؤية المملكة 2030، وآلية الدعم الحكومي لتقنيات البناء الحديثة، إلى جانب مناقشة تقييم وضع القطاع وبناء رؤية مستقبلية مشتركة مع الجهات الفاعلة والمؤثرة في القطاع، وذلك للاستفادة من الخبرات المحلية والدولية.