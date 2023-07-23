غرفة جدة تنظم ورشة عمل حول قطاع النقل والتخزين

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نظمت غرفة جدة بالتعاون مع ” منشآت ” ، أمس ، ورشة عمل عن الخدمات والبرامج المقدمة لرواد الأعمال والمنشآت العاملة بقطاع النقل والتخزين.

وتهدف الورشة العمل إلى توعية وعرض الخدمات والبرامج المقدمة من منشات بمشاركة رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين في قطاع النقل.

وتناولت الورشة الخدمات والمبادرات المقدمة للمنشات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النقل وذلك للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات في القطاعات كافة، وفي نهاية الورشة تم فتح باب الإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

يذكر أن “منشآت” وغرفة جدة تسعى من خلال إقامة ورش العمل واللقاءات إلى فتح آفاق التعاون مع الجهات المعنية، وإيصال مبادراتها للمستفيدين من رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.