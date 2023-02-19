غرفة جدة تُطلق فعاليات بسطة ماركت في نسخته السابعة

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أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، بسطة ماركت الـ7، بمشاركة عدد من الأسر المنتجة ورواد الأعمال، وبدعم من محافطة جدة، وأمانة جدة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومنشآت، وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة.

ويشتمل المشروع الذي يأتي بالشراكة مع محافظة رابغ، وبلدية محافظة رابغ؛ على أكثر من 140جناحاً؛ ومواقع متخصصة في تقديم الأطعمة ومختلف المشروبات.

ويستهدف هذا التجمع رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، والمبادرين، والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم، وإتاحة الفرصة للمجتمع والشركات، وأصحاب الأعمال للتعرف مباشرة على المبادرين ومنتجات هذه الشريحة واستثمارها، إلى جانب الإسهام في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية وفي موقعٍ واحد ومنصة تسويقية موسمية، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع.