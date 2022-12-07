غرفة جدة تُطلق 10 خدمات جديدة عبر منصتها الإلكترونية لخدمة أكثر من 160 ألف مشترك

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أطلقت غرفة جدة -في إطار مشروع التحول الرقمي- 10 خدمات إلكترونية جديدة تستهدف مجتمع الأعمال، ودعم مختلف الأنشطة الاستثمارية؛ تأتي سعياً من الأمانة العامة لتطوير الأعمال والإجراءات لخدمة أكثر من 160 ألف مشترك.

وتتركز هذه الخدمات الإلكترونية النوعية في خدمة طلب التحكيم، وطلب التوفيق في الخلافات التجارية، وطلب الاستشارات القانونية، وخدمة تسجيل الأسر المنتجة، وتسجيل رواد الأعمال، وتسجيل مشاركة التطوع، وتسجيل مبادرة مجتمعية، وتسجيل الموردين، وطلب التدريب الأكاديمي بغرفة جدة، وطلب التوظيف، إلى جانب خدمة تقديم مزايا وعروض لغرفة جدة.

وأوضحت غرفة جدة أن استحداث مثل هذه الخدمات الإلكترونية هو لضمان تقديم خدمات متميزة تسهل وتختصر الوقت أمام عملاء الغرفة ؛ من خلال الاعتماد الكلي على استخدام الأنظمة الإلكترونية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية.

وأكدت أنها ماضية خلال الفترة القادمة في إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى تحقيقاً للهدف الإستراتيجي للغرفة تطوير الخدمات الرقمية وبناء قواعد البيانات، وذلك مراعاة لتجربة المستخدم ورحلة العميل بتوظيف أحدث التقنيات بمقاييس جودة مرتفعة لتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال.

وأضاف أن الغرفة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات عديدة في مجال التحول الرقمي شملت تطوير الأنظمة والبنية التحتية للغرفة عبر تنفيذ حزمة من المشاريع منها: المنصة الإلكترونية ونظام مركز خدمة العملاء، ونظام تخطيط وإدارة الموارد “للموارد البشرية والمالية والعقود والمشتريات”، بالإضافة إلى التحول للمعاملات الإلكترونية، والسحابة الإلكترونية ، والمنصة الموحدة للخدمات الإلكترونية ،ونظام استطلاعات الرأي الإلكتروني، كما شملت أيضا خدمات الشبكات وتحسين جودة خدمة الإنترنت للأنظمة وداخل مرافق الغرفة.

وتتبنى الغرفة من خلال مشروع التحول الرقمي رؤية “خدمات رقمية متكاملة”؛ تنطلق فيها من أهدافها الإستراتيجية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لقطاع الأعمال؛ وذلك عبر جملة من المشروعات التي استند في تنفيذها على الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل بالاستفادة من التطور الرقمي الحاصل؛ وتقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال.