غرفة جدة وهيئة المحتوى المحلي تنظمان لقاء عن تفضيل المحتوى المحلي

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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اليوم، لقاء بعنوان “آليات تفضيل المحتوى المحلي”، وذلك بالمبنى الرئيس بغرفة جدة.

وتناول اللقاء نبذة تعريفية عن هيئة المحتوى المحلي، ومفهوم المحتوى المحلي، وآلية الحد الأدنى المطلوب في المشتريات، إضافة إلى تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقائمة الإلزامية والتفضيل السعري للمنتج الوطني، من خلال توضيح الإجراءات والسياسات وآليات التطبيق، ومناقشة دور مجلس الصناعة بغرفة جدة في الإسهام بدعم القطاع الصناعي والمشتريات المحلية، والتعاون المثمر مع الجهات ذات العلاقة وتبادل الخبرات للحصول على أفضل النتائج وتحقيق الأهداف التنموية.

واختتم اللقاء بإقامة جلسة حوارية ركزت على زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وفي القطاع الخاص، وتعظيم الفائدة التنموية من القوة الشرائية الوطنية، وزيادة الامتثال والالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي.