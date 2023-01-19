غرفة حائل وهيئة تطوير المنطقة ينظمان ندوة “أهمية الحوكمة في القطاع العام والخاص”

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نظمت هيئة تطوير منطقة حائل وغرفة حائل بالتعاون مع المركز السعودي للحوكمة اليوم ندوة بعنوان ” أهمية الحوكمة في القطاع العام والخاص″، وذلك بمقر الغرفة، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل عمر العبدالجبار، ورئيس مجلس إدارة غرفة حائل هاني الخليفي، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الثالث، ورواد الأعمال والمتخصصين بالقطاع الخاص.

وبين العبدالجبار أن الندوة تهدف لتوضيح أفضل الأساليب والممارسات التنظيمية في بيئة العمل، مؤكداً أهمية الحوكمة في القطاع العام والخاص والشركات العائلية في تحقيق كفاءة الأداء والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عال بالمسؤولية والشفافية، مشيراً إلى أن الحوكمة تخلق نظاماً مؤسسياً ذا غاية واضحة وتحافظ عليه لتقديم قيمة على المدى البعيد.

من جانبه أكد الخليفي أن الشركات العائلية تسهم بشكل كبير في قوة واستقرار الاقتصاد المحلي والعالمي نظراً لما لها من تأثير كبير في الحجم والمكانة، مشيراً إلى الأثر الإيجابي لمثل هذه الندوات في تحسين وبناء هيكل تنظيمي داخل الشركات وتسهيل عملية إدارة الشركة بطريقة تسهم في تحقيق النجاح المستدام للشركة.

وتحدث خلال ندوة رئيس المركز السعودي للحوكمة ناصر السهلي عن أهمية الحوكمة في الشركات العائلية والتحديات التي تواجهها، وحوكمتها وتحديات تطبيقها، وميثاق العائلة وأهميته، وكيفية استمرارية الحوكمة في الشركات العائلية وتطبيقات وممارسات محلية ودولية.