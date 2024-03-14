غرفة عمليات مبادرة أجاويد٢ بهيئة تطوير منطقة عسير تزور غرفة أجاويد٢ بالمجاردة وتطلع على تفاصيل العمل

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استقبل قائد غرفة عمليات مبادرة أجاويد ٢ بمحافظة المجاردة الأستاذ علي بن حنفان العمري وأعضاء الغرفة منسقي مسارات( الوعي، والعطاء، والقوة)، قائد مبادرة أجاويد٢ بهيئة تطوير منطقة عسير الأستاذ سعد الحارثي وقائد مسار القوة الأستاذ فريد خليل وقائد مسار الوعي الأستاذ عبدالرحمن عسيري، والأستاذ عبدالرحمن علي الشهري مستشار مسار القوة، والفريق المرافق لهم حيث أطلع الوفد على عرض مرئي لأهم ما تم إنجازه حتى الآن ودور الغرفة المميز في نشر مبادرة أجاويد٢ ونماذج التسجيل في المبادرة وعرض لأهم المبادرات التي تم تجويدها من أجل تنفيذها بجوده عالية على مستوى المحافظة.