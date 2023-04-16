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غرفة نجران تعلن مواعيد عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أبريل 2023 - 8:48 صباحًا
الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران

المناطق_نجران

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بنجران مواعيد العمل لخدمات الاشتراكات و التصاديق، في مقر الغرفة الرئيسي بالمنطقة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الغرفة أن استقبال المراجعين ،سيكون خلال الإجازة في شهر رمضان من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ، و من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً طوال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بنجران.

وأشارت الغرفة إلى أن خدماتها ستكون متاحة على مدار الساعة من خلال البوابة الالكترونية عبر الرابط التالي : http: // eservices.najcci.org.sa .

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 أبريل 2023 - 8:48 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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