غرفة ينبع تنظم ماراثون المشي تحت شعار ( رأيتك وردية )

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نظمت غرفة ينبع ممثلة بلجنة المسؤولية الأجتماعية ماراثون المشي تحت شعار ( رأيتك وردية ) تزامنا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الشهر الوردي بالشراكة مع مستشفى ينبع العام وبلدية ينبع والشرطة والمرور ومركز اسعاف ينيع ودوريات الامن ويهدف الماراثون الى رفع مستوى الوعي الصحي حول سرطان الثدي بين النساء وتضمن المارثون أستاندات وبرشورات وأركانا توعوية وتثقيفية أحتوت على التعريف بالعوامل التي تقلل من الأصابة بسرطان الثدي والوقاية منه وفي الختام قام أمين عام غرفة ينبع / ماجد عويد الرفاعي بتكريم المتسابقات الفائزات بالمارثون الوردي ( المشي ) .