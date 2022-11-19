غرق طفلة في وادي الغرس.. والدها يروي التفاصيل

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ودع والد الطفلة “منال عبد العزيز الرشيدي” ابنته بعد وفاتها غرقاً في “وادي غرس” بالمدينة المنورة، ليروي قصة الحادثة بكلمات الأسى والحزن: ابنتي البالغة من العمر ١٢ عاما، ذهبت مع شقيقتها “ليان” للتنزه بالقرب من الوادي، حيث انزلقت قدمها هي وشقيقتها، وغرقت في الوادي الذي يبلغ عمقه أكثر من ٤ أمتار.

ويكمل حديثه: بينما أنقذت العناية الإلهية “ليان” بعد أن ركض شقيقها تجاهها بعد نداء استغاثة، واستطاع الإمساك بإحدى قدميها، وتمكن من إنقاذها، بينما “منال” غرقت وانتقلت إلى جوار ربها، ونحن محتسبون الأجر والصبر، وهذا قضاء الله، وفق العربية.

يذكر أن الطفلة لقيت مصرعها غرقاً في مجرى بأحد الأودية في محافظة خيبر بالمدينة المنورة، حيث أوضح الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في “تويتر” أن فرقه في خيبر باشرت “حالة غرق طفلة في مجرى وادي الغرس”، وشدد على أنه أثناء التنزه يجب على العائلات مراقبة الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه، وحذر من الاقتراب من مجاري السيول أو عبورها عند هطول الأمطار.

كما شدد على أهمية مراقبة الأطفال حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على أهمية عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول أو الجلوس فيها أو ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه، لعدم إدراكهم خطورتها.