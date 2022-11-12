غرق طفل بمستنقع مائي في حائل .. والدفاع المدني يستخرجه متوفيًا

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أعلن الدفاع المدني، عن مباشر “مدني حائل”، بلاغًا عن غرق طفل في مستنقع مائي.

وأضاف “الدفاع المدني” في منشور بالصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم إخراج الطفل وهو في حالة وفاة- نسأل الله أن يجعله شفيعاً لوالديه-.

ومساء اليوم السبت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق السيول القوية التي اجتاحت جنوب غرب منطقة حائل بعد هطول أمطار غزيرة اليوم السبت.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن) واجزاء من الحدود الشمالية.