غسان بكري: عدد النساء الريفيات في المملكة أكثر من 20 ألف

قال المهندس غسان بكري، الأمين العام لبرنامج التنمية الريفية، إنه احتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية حيث يقوم البرنامج بتدشين معسكر للمراة الريفية في مخصص في ريادة الأعمال في مجال الأعمال الريفية في مختلف الأمور المتعلقة بالأمور الريفية.

وأضاف غسان بكري خلال مداخلة هاتفية أن المرأة الريفية هي التي تقوم بأحدى الأعمال التالية” مزارعة، نحالة، أسرة ريفية”، حيث تعد أحد الأعمدة الرئيسية في مجال العمالة.

وتابع: أن عدد النساء الريفيات في المملكة أكثر من 20 ألفا، وبرنامج ريف يهدف لرفع الكفاءة الإنتاجية للنساء الريفيات في الزراعة.