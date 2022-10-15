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غسان بكري: عدد النساء الريفيات في المملكة أكثر من 20 ألف

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 3:21 مساءً

قال المهندس غسان بكري، الأمين العام لبرنامج التنمية الريفية، إنه احتفالات باليوم العالمي للمرأة الريفية حيث يقوم البرنامج بتدشين معسكر للمراة الريفية في مخصص في ريادة الأعمال في مجال الأعمال الريفية في مختلف الأمور المتعلقة بالأمور الريفية.

وأضاف غسان بكري خلال مداخلة هاتفية أن المرأة الريفية هي التي تقوم بأحدى الأعمال التالية” مزارعة، نحالة، أسرة ريفية”، حيث تعد أحد الأعمدة الرئيسية في مجال العمالة.

وتابع: أن عدد النساء الريفيات في المملكة أكثر من 20 ألفا، وبرنامج ريف يهدف لرفع الكفاءة الإنتاجية للنساء الريفيات في الزراعة.

 

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 15 أكتوبر 2022 - 3:21 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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