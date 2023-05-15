غنية بالدهون غير المشبعة.. 5 أطعمة مضادة للالتهاب تعزز الصحة وتكافح الأمراض

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تشكل الدهون على نطاق واسع خطرا كبيرا على الصحة، لاسيما إن كان الحديث يدور عن الدهون المتحولة والمشبعة، التي تتسبب في قائمة طويلة من المشكلات التي قد تكون قاتلة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي المنتجات الطبيعية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان على الدهون المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الأطعمة المقلية والمخبوزة أيضا على دهون مشبعة.

لكن فكرة تجنب الدهون تماما ليست فكرة جيدة أيضا. في حين أن الدهون المتحولة (موجودة بما في ذلك في المنتجات المخبوزة والمقلية والأطعمة السريعة) والمشبعة تعزز الالتهاب في الجسم، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة لها فوائد عديدة.

موقع only my health المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية أحصي 5 أنواع من الأطعمة الطبيعية تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تعالج الالتهاب في الجسم:

1. الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة الخارقة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك.

مقارنة بالدهون المشبعة الضارة بالجسم وتزيد من الالتهاب، فإن الدهون الأحادية غير المشبعة لها تأثير متباين تماما على الجسم.

الأفوكادو غني أيضا بحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين هـ (E) المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب.