غوتيرتش يؤكد أن سيادة القانون يعني تحقيق السلام

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش أن سيادة القانون أساس للأمم المتحدة ولمهمتنا المتمثلة في إحلال السلام، وأن دور مجلس الأمن دور حيوي.

وقال أمام مجلس الأمن الدولي الذي ناقش مساء الخميس موضوع سيادة القانون في صون الأمن والسلم الدوليين أن سيادة القانون هو جوهر تحقيق السلام العادل والشامل بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.

وحذر غوتريتش، المحتل الغاشم من توسيع المستوطنات وهدم المنازل وعمليات الإخلاء، معرباً عن قلقه البالغ من القرارات الأحادية التي تشهدها الأراضي المحتلة.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة في ختام حديثه بأن يخضع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة نفسها للمساءلة أمام القانون، مشيراً إلى أن الجلسة النقاشية تؤكد أن كفالة سيادة القانون هي من أولويات المنظمة وأن البلدان كافة يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية.