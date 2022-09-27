غوتيريش يدعو إلى إنهاء «عصر الابتزاز النووي»

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جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، الاثنين، دعوته إلى القضاء على الأسلحة النووية في العالم، على وقع ازدياد المخاوف حيال تهديد روسيا بإمكانية استخدامها في حرب أوكرانيا.

وقال غوتيريش خلال جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية: «الآن، بعد عقود من سقوط جدار برلين، يمكننا أن نسمع مرة أخرى قعقعة السيوف النووية»، وفق ما نقل عنه موقع الأمم المتحدة بالعربية. ودعا غوتيريس إلى ضرورة وضع حد ل«عصر الابتزاز النووي».

واعتبر الأمين العام أن فكرة خوض أي دولة لقتال، وانتصارها في حرب نووية، هي «فكرة مختلة».

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون إزالة الأسلحة النووية. وحذّر الأمين العام من أن الأسلحة النووية هي القوة الأكثر تدميراً على الإطلاق، وهي لا تجلب أي أمان؛ «بل تجلب المذابح والفوضى».

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداً مبطّناً خلال خطاب ألقاه الأسبوع الماضي بإمكانية استخدام الأسلحة النووية بعدما استعادت القوات الأوكرانية مناطق سيطرت عليها موسكو خلال الحرب الروسية – الأوكرانية التي بدأت قبل سبعة شهور.

ورد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالقول: إن واشنطن أبلغت موسكو، بما في ذلك عبر القنوات الخاصة، بالعواقب «الكارثية» لأي استخدام للأسلحة النووية. وأعرب غوتيريس عن خيبة أمله حيال فشل المشاركين في مؤتمر عقد الشهر الماضي لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في تحقيق توافق.