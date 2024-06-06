“غوغل” تتخلى عن ميزة “سجل الخرائط”

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تعتزم شركة “غوغل” الأمريكية، التخلي عن ميزة “سجل المواقع” التي يوفرها تطبيق “خرائط غوغل” لحفظ البيانات الخاصة برحلات المستخدم، وذلك بحلول يوم 1 ديسمبر المقبل.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “The Verge” التقني، أنها أرسلت تنبيها لمستخدمي التطبيق على البريد الإلكتروني المسجل سلفاً، بخصوص حذف جميع البيانات المسجلة على الهاتف بما فيها المسارات والرحلات والأماكن التي تمت زيارتها.

ويأتي ذلك وفقاً لاستراتيجية غوغل الجديدة بشأن التطبيق، والتي تغير كلياً من طريقة التعامل مع بيانات الموقع الجغرافي وكيفية تخزينها، حيث ستقوم بتخزينها على الهاتف بدلاً من نسخها احتياطياً على “غوغل كلاود”.

وبدأت الشركة في ديسمبر الماضي في حذف المواقع والاكتفاء بتخزينها على الهاتف، حيث قامت بحذف مواقع عيادات الإجهاض وملاجئ العنف المنزلي ومراكز فقدان الوزن من السجل، وذلك لمنع السلطات من الوصول إلى هذه البيانات الخاصة بالمستخدمين.