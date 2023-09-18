“غوغل” تطور منصة تفوق “شات جي” 20 مرة

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دخلت شركة التكنولوجيا الأمريكية “غوغل” في صراع خاص مع شات جي بي تي 4، حيث تعتزم تطوير أداة ذكاء صناعي توليدي تفوق قوتها قوة أحدث إصدار من “شات جي” بخمس مرات بل قد تصل إلى 20 مرة.

ووعدت الشركة بأن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لها إلى 20 مرة من قوة شات جي بي تي4 بنهاية العام المقبل.

واعتبرت شركة “سيمي أنالاسيز”، أن غوغل بدأت في منافسة “أوبن إيه آي” و”ميدجورني” بعدما تركت لها الساحة في البداية، لكنها استبعدت طرح منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي جيمني فائقة القوة للاستخدام العام.

وينتظر أن تزيد”غوغل” من إنفاقها بسرعة لتحقيق التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها المالية الضخمة في ظل المنافسة الشرسة في هذا المجال.