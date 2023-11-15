“غوغل” تلغي النسخ الاحتياطية لـ “واتساب”

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تخطط شركة “غوغل” وتطبيق “واتساب”، للتوقف عن تقديم حصة تخزين غير محدودة للنسخ الاحتياطية للتطبيق في المستقبل القريب.
ويعني ذلك، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، أن تجربة النسخ الاحتياطية لواتساب على نظام أندرويد ستتوافق قريبًا مع نظام التشغيل iOS، ما يوفر للمستخدمين إمكانية الاستفادة من سعة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت دون أي تكلفة.
وطور “واتساب” تنبيهات داخل التطبيق لإخطار المستخدمين مسبقاً بهذه الخطوة، لترقية اشتراكاتهم الشهرية حالياً لشراء مساحة تخزين إضافية مقابل دولارين بدلاً من إزالة الدردشات أو الوسائط.