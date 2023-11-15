“غوغل” تلغي النسخ الاحتياطية لـ “واتساب”

ويعني ذلك، وفقاً لموقع “wabetainfo” المتخصص، أن تجربة النسخ الاحتياطية لواتساب على نظام أندرويد ستتوافق قريبًا مع نظام التشغيل iOS، ما يوفر للمستخدمين إمكانية الاستفادة من سعة التخزين المجانية البالغة 15 جيجابايت دون أي تكلفة.