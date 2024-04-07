“غياب الرقابة” سبب انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار بمحايل عسير 

عمر آل قايد _ محايل عسير

تشهد المحافظة التهامية محايل عسير هذه الأيام ارتفاعا شديدا بالأسعار في السلع الضرورية، وتعتبر محافظة محايل عسير ثالث أكبر المحافظات في منطقة عسير، بعد خميس مشيط، ومدينة وأبها، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من “230,537” الف نسمة.

يقول محمد عسيري إن وجود فرع لوزارة التجارة بمحافظة محايل، والتي تعد ثالث المحافظات في منطقة عسير من الناحية التجارية أمر مهم ومطلباً لأهالي محافظة محايل عسير، فيما قال خالد عسيري : صحيح أن التطبيقات الخاصة ببلاغات التجارة ربما تؤدي الغرض، ولكن المفتشين والمراقبين يأتون من أبها، وبالتالي فإن وجود فرع للتجارة يختصر الجهد وتتم المراقبة والتفتيش والضبط عن قرب.

*غياب الرقابة على الأسعار*

وتتميز محايل بموقعها التجاري والسياحي على أعلى المستويات، فهي قلب تهامة النابض لتميزها بموقعها الجغرافي، لكنها تفتقر لوجود فرع لوزارة التجارة أو وجود فِرَق تقوم بجولات رقابية ميدانية بهدف التأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية، وتقديم خدماتها للمستهلكين، وضبط الأسعار.