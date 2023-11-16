غياب تقنية VAR عن مواجهة السعودية وباكستان

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كشفت تقارير صحفية عن أن مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره باكستان، الخميس، تُلعب دون وجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وفق “الرياضية”.

وأشارت التقارير إلى أن عدم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة الأخضر وباكستان يعد تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي سمحت بلعب التصفيات الآسيوية الأولية دون تقنية حكم الفيديو المساعد نظرًا لعدم وجودها في ملاعب بعض منتخبات البلدان المشاركة خلال التصفيات وعدم إمكانية تجهيزها وفق “الرياضية.

وبينت التقارير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا طلب من اتحاد اللعبة الآسيوي، توحيد التصفيات بحيث تلعب جميعها في ملاعب توفر تقنية حكم الفيديو المساعد أو يتم الاستغناء عن التقنية في جميع المباريات.

ويشارك في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العام 2026 م وكأس آسيا 2027م، 36 منتخبا مقسمة إلى تسع مجموعات. حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات الأردن وباكستان وطاجيسكتان.

وجاءت قطر على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب الهند والكويت ومنغوليا، فيما يتنافس في المجموعة الثانية كل من: اليابان، سوريا، كوريا الشمالية، والفائز من لقاء مياما ومكاو.

وتلعب منتخبات كوريا الجنوبية، الصين، تايلاند، وغوام، في المجموعة الثالثة، على أن تتنافس عمان، كازاخستان، ماليزيا، و تايبيه ضمن المجموعة الرابعة.

ويلتقي في المجموعة الخامسة كل من: إيران، أوزباكستان، تركمانستان، وهونج كونج، وتخوض العراق، فيتنام، تركمانستان، وإندونيسيا، المنافسة ضمن المجموعة السادسة.



وفي المجموعتين الأخيرة وما قبلها، تأتي منتخبات: الإمارات، البحرين، إضافة إلى سيرلانكا ولاوس في الثامنة، ومنتخبات: أستراليا، وفلسطين ولبنان، وبنجلاديش في التاسعة.