غير “البرتقال”.. أطعمة توفر فيتامين C

يُشكل فيتامين C أهمية خاصة للجسم، وهو ما يجعل الأشخاص يتسابقون على تناول البرتقال على اعتبار أنه من أكثر الأطعمة التي يوجد بها هذا الفيتامين، لكن هناك أطعمة تحتوي على فيتامين C غير البرتقال.

وضمت قائمة الأطعمة المزودة بفيتامين C وفقاً لصحيفة “Times of India”، الجوافة، كونها فاكهة استوائية تحتوي على أربعة أضعاف كمية فيتامين C مقارنة بالبرتقال، وكذلك ثمرة الكيوي التي توفر أكثر من ضعف الكمية اليومية الموصى بها من الفيتامين.

وجاء في القائمة أيضاً الفراولة التي يحتوي كل 100 غرام منها على 58.8 ملغم من الفيتامين، والبابايا التي تتفوق على البرتقال في نسبة فيتامين C، إلى جانب الأناناس والمانجو والفلفل الأحمر والبروكلي.

فيما تحتوي خضراوات “كالي” على كمية كبيرة من فيتامين C بواقع 93 ملغم في كل 100 غرام، كما أن القرنبيط يوفر حوالي 127 ملغم من الفيتامين.