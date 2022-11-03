غير جوجل.. 6 مواقع متخصصة في الترجمة بشكل مباشر

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يحتاج كثير من الباحثين والطلاب والمتخصصين أحيانا، إلى مواقع ترجمة احترافية، لا تتضمن أخطاء في الترجمة، أو ترجمة حرفية للمواد المطلوبة.

مواقع تنافس جوجل

ويعتمد كثيرون، بشكل يومي، على “ترجمة جوجل”، تلك الخدمة التي يتيحها محرك البحث للشركة التكنولوجية العملاقة، مجانا، للمستفيدين.

لكن، على الرغم من تطور ترجمة جوجل، خلال السنوات الأخيرة، وإعمال الذكاء الاصطناعي، في الترجمات المعقدة، إلا أنه تظل تظهر مشكلات في الترجمة المقدمة، للمواد العلمية أو المتخصصة.

ترجمة احترافية ومجانية

وشارك حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة تتضمن 6 مواقع متخصصة في الترجمة، وتتضمن تقديم ترجمة احترافية للمادة العلمية.

وقال عبد الرحمن المعيذر، إن المواقع يستفيد منها الدارسون، وكذلك الموظفون في أعمالهم، وهي:

فيما يوفر موقع freetranslation ترجمة مجانية واحترافية لعدد من اللغات، رغم أن الترجمة الآلية قد لا تتمتع بأفضل نتيجة ممكنة، إلا أن الموقع يوفر ترجمة مقدمة من مختصين، كما يمكن المستخدم من رفع الوثائق وترجمتها بشكل مباشر عبره.

ويتيح الموقع ترجمة لأكثر من 50 لغة، وكذلك الاستماع إلى النطق الصحيح للمفردات والجمل، فضلا عن مشاركة ترجمتك الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بسهولة.