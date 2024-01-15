غينيا تفرض التعادل على الكاميرون رغم النقص العددي

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سقط منتخب الكاميرون في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره غينيا، بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ملعب «شارليس كونان»، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الثالثة بمسابقة كاس أمم افريقيا 2023.

تقدم محمد بايو بالهدف الأول لصالح منتخب غينيا في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من تمريرة خاطئة لدفاع الكاميرون لتصل الكرة إلى محمد بايو المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد كرة أرضية سكنت يمين المرمى.

وشهد الشوط الأول تعرض فرنسوا كامانو، لاعب منتخب غينيا، للطرد في الدقيقة 45 بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الكاميرون ليتدخل حكم الفار «محمود عاشور» ويستدعي حكم المباراة الذي تراجع في قراره بمنح كامانو بطاقة صفراء ويمنحه بطاقة حمراء مباشرة ويكمل غينيا المباراة منقوص عدديا طوال الشوط الثاني.

ونجح فرانك ماجري في إدراك التعادل لصالح منتخب الكاميرون في الدقيقة 51 من كرة عرضية من جهة اليسار قابلها فرانك ماجري برأسية من يمين منطقة الــ 6 ياردات سكنت أقصى يمين المرمى.

حاول المنتخب الكاميروني استغلال النقص العددي وزاد من ضغطه لتسجيل هدفا ثانيا يقتنص به نقاط المباراة الثلاث، لكن محاولاته باءت بالفشل أمام صلابة دفاعات غينيا وبراعة حارس مرمى الذي تصدى لأكثر من فرصة خطرة لأسود الكاميرون، لتنتهي المباراة بتعادل مخيب للآمال ويقتنص كل فريق نقطة وحيدة.

بهذه النتيجة حصل منتخب الكاميرون على نقطة ليتواجد في المركز الثاني في المجموعة الثالثة بينما تواجد منتخب غينيا في المركز الثالث بنقطة وحيدة أيضا، في حين تصدر المنتخب السنغالي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وتذيل منتخب جامبيا المجموعة الثالثة دون أي نقاط.