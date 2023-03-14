فاجعة إنسانية.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بجازان

فاجعة إنسانية.. شهد يوم أمس الإثنين وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بقرية مشلحة في منطقة جازان، وذلك بعد أن جرفت السيول مركبتهم أثناء عودتهم.

وفي تصريحات عبر قناة الإخبارية، تناول المراسل زاهر المالكي، تقرير عن الحادثة المؤلمة، قائلًا: “العائلة بأكملها توفت بعد أن جرفتهم سيول وادي أبو حتارة أثناء عودتهم إلى القرية أمس الاثنين، من الطريق الوحيد الذي يصلهم إلى مُشلحة”.

وأضاف المالكي “هذه ليست الحادثة الأولى التي تسجلها سيول هذا الوادي، وذلك بسبب طريقة تصميم الطريق الذي يتسبب في حوادث مماثلة، خاصة وأنه يبدو كما لو كان مصممًا من أجل مرور السيول وليس المركبات”.

وأوضح: “فلا يوجد به حواجز وليس مرتفعًا عن الوادي بشكل كافٍ لمرور السيول من تحته أو بجانبه، وهو المدخل الوحيد للقرية، الذي يمر بمحاذاة الوادي في تصميم غريب، كما أن هذا الطريق يتكرر في كثير من الأودية ومداخل المدن والقرى بجازان”.

فيديو | فاجعة إنسانية.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بقرية مشلحة في جازان ومراسلنا زاهر المالكي: هذه ليست الحادثة الأولى التي تحصل في القرية لجريان السيول#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6LmSe5r0ed — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 14, 2023

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