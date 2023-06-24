فاغنر تسيطر على جميع المنشآت العسكرية بمدينة فورونيج الروسية

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أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، عن مصدر أمني روسي، اليوم السبت، أن مقاتلي مجموعة فاغنر، سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج، التي تبعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو.

وفى وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب في روسيا، فرض نظام لمكافحة الإرهاب في موسكو والمنطقة المحيطة بها، وسط تمرد من جانب مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة،

وقال يفجيني بريجوجين، قائد “فاغنر”، الذي أعلن التمرد على القيادة العسكرية الروسية، اليوم السبت، إنَّ قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية.

واتهمت روسيا في وقت سابق بريجوجين بالدعوة إلى تمرد مُسلح، بعدما زعم بدون أدلة أن القيادة العسكرية الروسية قتلت عددًا ضخمًا من مقاتليه في ضربة جوية، وتعهد بالانتقام.