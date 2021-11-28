فاردي يقود ليستر سيتي لفوز مثير برباعية على واتفورد

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تغلب فريق ليستر سيتي على ضيفه واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في المباراة التي جمعتهما على ملعب” كينج باور” الذي شهد تساقطا كثيفا للثلوج.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ليستر إلى 18 نقطة في المركز التاسع فيما بقي واتفورد على رصيده السابق ثلاثة عشرة نقطة في المركز السادس عشر.

هذا الانتصار هو الأول لـ ليستر سيتي في الدوري مُنذ 24 أكتوبر الماضي، حيث هُزم من آرسنال وتعادل مع ليدز يونايتد، وتلقى خسارة من تشيلسي بثلاثية نظيفة.