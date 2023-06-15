فاطمة سامورا الأمينة العامة للفيفا ترحل عن منصبها نهاية 2023

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أن فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد ستترك منصبها في نهاية العام الجاري بعد سبع سنوات لعبت خلالها دورا محوريا في استعادة مصداقية الاتحاد.

وقالت سامورا المولودة في السنغال في بيان على موقع الفيفا على الإنترنت : “كان أفضل قرار في حياتي الانضمام إلى الفيفا. فخورة للغاية بقيادة هذا الفريق المتنوع”.

وأضافن : “أول كلمة شكر أتوجه بها إلى جياني إنفانتينو على منحي هذه الوظيفة التي أحلم بها. لقد أظهر الثقة والتفهم ومستوى لا يصدق من الدعم”.

وتابعت :”الفيفا اليوم مؤسسة تدار بشكل أفضل وأكثر انفتاحا وموثوقية وشفافية. سأترك الفيفا وأنا أشعر بالفخر والإنجاز”.